Vrouw (19) ernstig gewond na val uit raam Oude Ebbingestraat

De politie is een onderzoek gestart naar de val uit een raam vijf meter naar beneden van een Groningse vrouw.

Een 19-jarige vrouw uit de stad Groningen is ernstig gewond geraakt tijdens een feestje in een woning aan de Oude Ebbingestraat. Dat meldt de Groningse politie via Twitter.

De vrouw viel uit een openstaand raam ongeveer vijf meter naar de beneden en kwam op de stoep. De vrouw raakte door de val ernstig gewond en zij werd met spoed per ambulance naar een ziekenhuis in de stad Groningen gebracht.

(Foto: Oude Ebbingestraat gezien vanuit Nieuwe Ebbingestraat. Archief - Wikimedia Commons).