Hoofdstation verandert dit weekend in spookstation; geen treinen

ProRail voert sinds 16 oktober diverse werkzaamheden aan het spoor uit die van invloed zijn op het treinverkeer naar Buitenpost, Delfzijl en Eemshaven. In het weekend van 27 en 28 oktober rijden er ook geen treinen tussen Groningen en Veendam, Weener en Groningen Europapark.



Gevolgen voor de treinreis:

· Van dinsdag 16 tot en met zondag 28 oktober rijden er Arriva-bussen tussen Groningen en Buitenpost.

· Van woensdag 17 tot en met zondag 28 oktober rijden er Arriva-bussen tussen Groningen en Delfzijl en tussen Groningen en Eemshaven.

· Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober rijden Arriva-bussen tussen Groningen en Weener en tussen Groningen en Veendam.

· Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober rijden treinen richting Zwolle/Randstad vanaf en tot Groningen Europapark. Tussen station Groningen en Groningen Europapark rijden NS-bussen.

· De extra reistijd kan tussen de 15 tot 45 minuten bedragen.



Extra bussen

Q-link groen lijn 2 Reitdiep – Station Europapark rijdt extra op 27 en 28 oktober en Qliner 309 Assen – Groningen rijdt op 27 en 28 oktober van 07.00 uur tot middernacht.



Geldig vervoerbewijs

Reizigers die gebruik maken van vervangend vervoer met een NS- of Arriva-bus, hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Met een OV-chipkaart reist men net zoals met de trein. In- en uitchecken kan op het betreffende treinstation, ook als de reis begint of eindigt met een trein-vervangende bus. In- en uitchecken kan niet in deze bussen. In verband met de ruimte in de bus, is het meenemen van fietsen helaas niet mogelijk. Arriva biedt reizigers, die vanwege een fysieke beperking niet met een treinvervangende bus kunnen reizen, een taxiservice. Reizigers moeten vooraf hun reis kenbaar maken door telefonisch contact op te nemen met 0800 0232545 (gebruikelijke kosten).



Plan uw reis

Plan uw reis voor vertrek via de NS-Reisplanner Xtra App, de Arriva app en/of via de website van NS: www.ns.nl en Arriva: www.arriva.nl.