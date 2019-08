Volg de plaatsing van de Helperzoomtunnel live: via webcam of vanaf de tribune

Wilt u de werkzaamheden voor de plaatsing van de Helperzoomtunnel nog beter bekijken? Kom dan vrijdag 2 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur en zaterdag 3 augustus tussen 09.00 en 13.00 uur naar de tribune. In een mobiele informatiekeet kan men een kopje koffie of thee drinken. Ingang: Kinderwerktuin Helpman, Helperzoom 6. Bij de tribune is geen gelegenheid om te parkeren. Kom met de fiets, te voet of met de bus. Ook kun je de werkzaamheden dag en nacht volgen via de webcam. (Foto: aanpakringzuid).