Toch geen hoger dak voor Stadhuis

Dat blijkt uit het voorlopig ontwerp van het monumentale gebouw dat nu klaar is.



Het Stadhuis gaat na de zomervakantie van volgend jaar op de schop. Het monumentale pand wordt dan gerenoveerd en verbouwd. Daarbij wordt onder andere de raadzaal naar de derde verdieping verplaatst.



De nieuwe raadszaal op de zolderverdieping zou aanvankelijk boven het dak uitsteken, maar de architecten komen daar nu van terug. De zaal wordt wel twee keer zo groot als nu. Dat is nodig omdat de gemeenteraad door de herindeling straks 45 in plaats van 39 leden telt.



De verbouwing duurt zo’n anderhalf jaar. In de tussentijd zal de gemeenteraad op een andere plek vergaderen. Ook het college van B&W en de ambtelijke ondersteuning zullen tijdelijk moeten verkassen.