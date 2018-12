The Guardian: ‘Groningen is place to be voor feestende backpackers’

Onlangs zette de Amerikaanse nieuwszender CNN Groningen-Stad al in zijn rijtje van 17 niet te missen bestemmingen in Europa en nu doet ook The Guardian een stevige duit in het Groningse zakje. Volgens het toonaangevende Britse dagblad behoort de stad namelijk tot de acht ‘best party destinations for backpackers’ wereldwijd!

In het artikel op TheGuardian.com worden acht plekken opgesomd die je als feestende backpacker móét bezoeken. Groningen komt volgens de reisredactie van de krant voor die lijst in aanmerking vanwege de vele kroegen en cafés die tot diep in de nacht geopend zijn. Zo is er een eervolle vermelding voor ‘hip brew house and live music venue’ Brouwerij Martinus en ook de raves van Paradigm worden hoog geprezen. De locatie van die feesten, het Suikerunieterrein aan het Hoendiep, wordt door de krant omschreven als ‘an incredible new club and festival site occupying a Mad Max mix of disused industrial building’.

Volgens The Guardian kun je als partyminnende backpacker ook nachtclub/debatcentrum OOST in de voormalige City-bioscoop aan de Oosterstraat niet overslaan. Uitrusten van al dat feesten kun je volgens de redactie het best bij containerhostel Rebel Rebel, met zijn ‘super-kitschy rooms’.

Wil je al backpackend langs de door The Guardian aangeprezen 'party destinations' reizen, dan ben je trouwens wel even onderweg. Naast Groningen staan ook Sjanghai, Marrakech, Seoul, Kiev, Bangkok, Istanbul en Santa Marta (Colombia) op het lijstje.

Foto: Facebook Paradigm Festival