Stad telt af naar opening van Forum Groningen (VIDEO)

Het aftellen is nu echt begonnen. Komende vrijdag om 17.00 uur opent Forum Groningen de deuren voor het publiek. De pers mocht dinsdag alvast een kijkje nemen in het imposante architectonische hoogstandje. In een paar dagen tijd moeten er nog heel wat puntjes op de í worden gezet, vrijdag is het dan eindelijk echt zo ver en kan iedereen een kijkje komen nemen in het imposante bouwwerk! Het is dan 24 uur lang feest met tal van films, dansende robots, retro games en meer! Check hier een video-impressie vanuit Forum Groningen.