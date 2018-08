'RUG vraagt stafmedewerkers per mail om internationale studenten op te vangen'

De mail legt uit dat de RUG en de Hanzehogeschool veel buitenlandse studenten verwachten, waarvan een deel moeite heeft om een woonruimte te vinden.



De stafmedewerkers worden daarom gevraagd om bijvoorbeeld beschikbare kamers of bedden aan te bieden aan buitenlandse studenten. De medewerkers mogen daarbij dan geen huur vragen, wel een onkostenvergoeding.



De inhoud van de mail is door een woordvoerster van RUG bevestigt aan RTV Noord.



Studenten krijgen noodopvang in tenten

Internationale studenten zonder kamer kunnen momenteel tegen betaling noodopvang krijgen in een tent of op een hotelboot. De Groninger Studentenbond (GSb) roept onderwijsinstellingen op om deze betaling te verlagen of volledig te schrappen.