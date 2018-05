Politiebureau Haren beroofd – uniformen gestolen

Inbrekers hebben afgelopen nacht het politiebureau aan de Vondellaan in Haren beroofd en enkele uniformen buitgemaakt. Dat meldt de Groningse politie via Twitter. Zoals het nu lijkt zijn geen wapenkluizen opengebroken.



De politie komt graag in contact met mensen die afgelopen nacht iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van het politiebureau. Ook anderen die informatie denken te hebben over het incident worden verzocht contact op te nemen. Dat geldt ook voor mensen die mogelijk beschikken over camerabeelden.