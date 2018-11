Politie toont pinbeelden van mogelijke campingdief

De politie in Groningen is al sinds dit voorjaar op zoek naar de dader(s) van een brutale diefstal op een camping in Groningen. Op 6 mei werd uit een tent, waarin op dat moment kampeerders van hun nachtrust genoten, een portemonnee met pinpassen en creditcards gestolen. De politie heeft nu, ruim een half jaar later, beelden van de mogelijke dader gepubliceerd in de hoop dat de zaak alsnog kan worden opgelost.