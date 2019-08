Plopatou herleeft in nieuwe single - Hiphopnummer viert leven van markante Groninger

De Groningse rapper/producer Sjef heeft afgelopen weekend zijn nieuwe single ‘Plopatou’ uitgebracht, over de markante Groninger die de stad decennialang ongevraagd trakteerde op kunst, gedichten, ‘sex en oproer’ (sic) en vooral heel veel rare uitspattingen. Het nummer is onder meer gratis te beluisteren op Spotify.

De single verschijnt twee jaar na het overlijden van Plopatou, maar viert het leven van de markante stadjer. Het nummer gaat op humoristische wijze in op de vele rare capriolen die de kunstenaar tijdens zijn leven uithaalde.

Maar vooral putte Sjef voor deze track uit online krantenarchieven.

‘Plop’ stuurde in de jaren zeventig tot en met negentig honderden kritische brieven aan het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden (tegenwoordig Dagblad van het Noorden), waarvan er in de loop der jaren enkele tientallen werden gepubliceerd in de brievenrubriek van de krant.

In deze brieven hekelde hij alles wat hem niet aanstond – of dat nu over Groningen ging, over Nederland of over wereldproblematiek. Van storende fietsers op het trottoir tot dames die op straat een broodje aten: alles waar Plopatou zich aan stoorde, resulteerde zo’n beetje in een ingezonden brief. De strekking van veel van die brieven is nu terug te horen in de single ‘Plopatou’.

Sjef schreef het nummer mei vorig jaar op verzoek van het Groninger Forum, voor bij de opening van een Plopatou-expositie in de centrale bibliotheek. De rapper/producer heeft het volledige nummer zelf geschreven, gecomponeerd, ingezongen, gerapt en afgemixt. Ook de saxofoonlijntjes speelde hij zelf in. De track is gemasterd door Statinski Mastering in Zutphen.

Plopatou is nu te vinden via alle bekende muziekkanalen: Spotify, iTunes, Google Music, Deezer, en nog vele andere. Ook kun je de track beluisteren via de Soundcloud-pagina van Sjef: https://soundcloud.com/sjef-weller/plopatou-sjef-weller