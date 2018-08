Ni Hao aan het Kattendiep sluit de deuren

Het wokrestaurant Ni Hao aan het Gedempte Kattendiep in Groningen sluit de deuren. Morgen, vrijdag, is Ni Hao voor het laatst geopend.

Dat meldt het Chinese restaurant op Facebook. Ni Hao zit al jaren aan het Kattendiep, vlak naast het voormalige Holland Casino dat vorig jaar tot de grond toe afbrandde.



"Na vele fantastische jaren aan het Kattendiep, sluit onze vestiging er per 1 september haar deuren”, zo valt te lezen op de Facebook-pagina van Ni Hao.



Het restaurant heeft nog wel een vestiging in het Stadspark, in het Stadsparkpaviljoen. Die locatie blijft gewoon open.



De reden voor de sluiting is niet bekend.