Let's Gro 2018: de leukste evenementen op een rij!

Museum of the Moon | Waagplein



31 okt t/m 3 nov, 24 uur per dag - De maan komt dichterbij dan ooit tijdens Let’s Gro. In samenwerking met CBK Groningen hangt op het Waagplein ‘Museum of the Moon’ van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. Zijn reizende installatie is een levensgrote maan met een diameter van maar liefst 7 meter. De maan is van binnen verlicht waardoor het haarscherpe oppervlak nog beter tot zijn recht komt. Iedere centimeter die je ziet is in het echt 5 kilometer. Het maanmuseum werkt betoverend, vervreemdend en inspirerend door de combinatie met de muzikale composities van Dan Jones. De maan is gratis toegankelijk, vooraf aanmelden is niet nodig. Meer info >>



Let’s Gro to the Moon | Waagplein



1 t/m 3 nov, verschillende tijden – Ga onder deskundige begeleiding op weg naar de maan. Let’s Gro organiseert elke dag twee excursies naar 'de maan' van Luke Jerram, onder deskundige leiding van o.a. Theo Jurriens en andere sterrenkundigen. Op zaterdag zijn er speciale excursies voor de jongste astronauten. De excursies zijn gratis, vooraf aanmelden wel noodzakelijk. Meer info >>



Is geluk meetbaar? | Grand Theatre



3 nov, 14:30 – 15:45 uur - Is geluk meetbaar? Het geluk van de stad schoon aan de haak. Met Peter Hein van Mulligen (CBS), Engbert Breuker (Pentascope), Loes van Rijsewijk en Klaas Kloosterman (OIS Groningen). Engbert Breuker presenteert deze middag over de meetbaarheid van geluk. Hoe kun je in de stad Groningen de kans op geluk bij bewoners vergroten. Toegang is gratis, vooraf aanmelden niet nodig. Meer info >>



De Koude Kermis | Grote Markt



31 okt t/m 3 nov, verschillende tijden – Suikerspinnen in alle E-nummers, een VR- experience op een kiddy-ride en een grijpmachine met door Nederlandse oma’s gebreide katjes; je vindt het allemaal op de Koude Kermis op de Grote Markt! Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer info >>



Meik Wiking | Grote Markt



31 okt, 21:00 – 22:00 uur - In 2016 ontdekte iedereen ‘Hygge’, de Deense mentaliteit voor het leven. Denemarken is een van de meest gelukkige landen van de wereld. Meik Wiking, directeur van het Happiness Research Institute in Kopenhagen, heeft er het bestsellende boek over geschreven. Toegang is gratis, vooraf aanmelden niet nodig. Meer info >>



Het Planetarium in het Stadhuis | Grote Markt



2 & 3 nov, v.a. 11:00 uur elk halfuur - Het heelal is gevuld met veel wonderlijke objecten en gebeurtenissen. Dankzij het mobiele planetarium van het Kapteyn Instituut van de RUG kun je die nu van dichtbij meemaken! Bekijk de planeten rond onze zon van dichtbij: de maan, de zon, Mars, Jupiter en het verre Pluto. Maak een reis naar de sterren en planeten. Toegang is gratis, vooraf aanmelden niet nodig. Meer info >>



Ritje voor jou | Binnenstad Groningen



1 t/m 3 nov, verschillende tijden - Gedurende Let's Gro rijdt de pendelbus de 'Pointeroute'. Elk heel uur vertrekt de pendelbus vanaf de roze schep op de Grote Markt, langs lopende projecten in de binnenstad van Groningen. Projectleiders rijden mee om een toelichting te geven. De ritjes zijn gratis, en aanmelden is niet nodig. Meer info >>



Dudok aan het Diep | Turfsingel



2 nov, 16:00 - 17:30 uur - De benzinepomp verdwijnt, het mooie gebouwtje blijft staan; kansen voor een nieuwe invulling op locatie Dudok aan het Diep. Voorafgaand aan Let's Gro vragen we de stad afbeeldingen te sturen om gezamenlijk een Moodboard te maken voor locatie Dudok aan het Diep. Dat kan door suggesties aan te leveren in de vorm van een foto of afbeelding. Dat mag over de gehele plek gaan, maar ook over het gebouwtje in het bijzonder. We zoeken vooral beelden: impressies, schetsen of foto’s van hoe ze het elders doen. Meedoen is gratis, aanmelden niet nodig. Lees meer >>



Let’s Grone BUSiness | Grote Markt



1 nov, 10:00 - 13:00 uur - Hoe maak je de toerist gelukkig in Groningen? In een pilot tour van The Grone voor het bedrijfsleven en onderwijs willen we hier achter komen. Deelname is gratis, vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer info >>



Bekijk het volledige programma op www.letsgro.nl.