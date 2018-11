Intocht Sinterklaas: geen demonstraties op Grote Markt

De groep Kick Out Zwarte Piet krijgt een eigen vak op het Emmaplein en de voorstanders worden verwezen naar het Zuiderdiep, tussen Herestraat en Oosterstraat. Op de Grote Markt zijn geen demonstraties toegestaan. “Het gaat hier om een kinderfeest dat ongestoord moet kunnen verlopen”, aldus een woordvoerder.



Vanuit de gemeente is contact geweest met beide actiegroepen. De verwachting is dan ook dat de demonstraties vreedzaam zullen verlopen