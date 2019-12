Het regent bezoekersrecords in Groningen: topdrukte bij Forum en Groninger Museum

Het regent bezoekersrecords in cultureel Groningen. Het Forum Groningen, dat eind november de deuren opende, mocht na vijf dagen al de 50.000ste bezoeker ontvangen en ook bij het Groninger Museum mocht de vlag uit: daar passeerde woensdag 4 december de 300.000ste bezoeker van dit jaar de drempel. Ter vergelijking: het laatste jaar waarin meer dan 300.000 mensen het museum in een jaar bezochten was 2002, toen de tentoonstelling Ilja Repin – Het Geheim van Rusland te zien was. Meer lezen? Kijk dan op economie.groningen.nl!