‘Groningse bedrijven kunnen méer profiteren van evenementen’

‘Groningse ondernemers kunnen méer profiteren van (toeristische) evenementen en samen kunnen we de stad nog gastvrijer maken’. Dat was één van de conclusies tijdens een druk bezochte bijeenkomst gisteravond in het Groninger Museum. Deze was georganiseerd door Marketing Groningen, Groningen City Club, Bedrijvenvereniging WEST, Gastvrij050, Koninklijke Horeca Nederland en Gemeente Groningen.

‘Hoe kunnen we in Groningen nog meer met elkaar samenwerken? Welke kansen voor ondernemers in Groningen bieden evenementen, campagnes en de Duitse mark? Hoe kunnen we stad en provincie nog meer verbinden. En hoe kunnen we nog gastvrijer zijn richting (internationale) bezoekers.’ Dit waren de centrale vragen van deze avond, die door ruim negentig mensen goed werd bezocht.



De avond werd geopend door directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum. Hij zei dat het Groninger Museum ondernemers in de binnenstad graag zoveel mogelijk zou willen laten profiteren van exposities in het Groninger Museum. Als voorbeeld noemde hij de recente expositie van David Bowie, waar door veel bedrijven en instellingen al goed op werd ingespeeld. Wethouder Joost van Keulen benadrukte dat ondernemers zelf veel aan gastvrijheid kunnen doen, bijvoorbeeld ook door kleine dingen als bezoekers gratis toiletfaciliteiten aan te bieden.

Internationale marketingcampagne

Marketing Groningen bracht de aanwezige ondernemers gisteravond ook op de hoogte van de nieuwe internationale campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’ die tot 2020 zal lopen. Ook kregen de aanwezigen alle ins & outs te horen over de grootste reünie van Nederland: Groninginnedag die op 24 juni a.s. zal plaatsvinden.



De bezoekers kregen ook al vast informatie over het fenomeen: ‘Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa’. Weliswaar speelt dat pas in 2018, maar ook dit evenement kan kansen bieden aan Groningse ondernemers met ideeën. Ook werden verschillende activiteiten toegelicht om de gastvrijheid richting Duitse bezoekers te verbeteren, zo kunnen ondernemers zich opgeven voor een taalcursus of kunnen ze hun menu in het Duits laten vertalen.

De organisatie was zeer tevreden over de belangstelling voor- en het verloop van de avond. Michel Aaldering van Marketing Groningen: ‘Door de krachten te bundelen met de gemeente Groningen, GCC, Horeca de ondernemers de bedrijvenverenigingen en Gastvrij050 kunnen we echt stappen zetten om de stad nog aantrekkelijker en gastvrijer te maken. Mooi om te zien dat dit nu al effect sorteert.’

In het najaar volgt een vergelijkbare bijeenkomst met informatie over de campagnes en evenementen die in de winter spelen.