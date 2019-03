Groningen krijgt verbeterde regeling voor opvang dakloze vreemdelingen

Op 1 april aanstaande start de Groningse pilot Landelijke Voorziening voor Vreemdelingen (LVV). De huidige bed-bad-broodvoorziening (BBB) krijgt daarmee de gewenste doorstart onder de gezamenlijke vlag van gemeente en Rijk. Net als in de andere vier steden (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) wordt de opvang betaald door het Rijk. Wethouder Glimina Chakor is blij met de start: “Het convenant dat we sluiten biedt een stevige basis voor een hernieuwde samenwerking met het Rijk en tussen de betrokken instanties. Groningen biedt al lange tijd opvang en ondersteuning aan deze groep mensen die vaak tussen wal en schip vallen. Binnen de LVV zijn we in staat om nog effectiever te worden om duurzame oplossingen te vinden voor complexe situaties van deze mensen.”

Intensieve samenwerking

Op dit moment biedt de opvang plaats aan zo’n 270 dakloze vreemdelingen. In de Groningse LVV is plek voor maximaal 300 personen. Chakor: “Op basis van het convenant zal nog meer dan voorheen intensief worden samengewerkt met betrokken instanties om een blijvende oplossing te vinden voor deze personen. Dat kan ondersteuning bij de terugkeer naar het land van herkomst zijn, maar ook legaal verblijf in Nederland als men daar recht op heeft.”

Financiering

De looptijd van de pilot is drie jaar. Daarna moet er duidelijkheid zijn over de definitieve vorm van de opvang en ondersteuning. Voor de kosten van het driejarige programma stelt het Rijk in totaal 59 miljoen euro beschikbaar. Groningen ontvangt hiervan in 2019 4,6 miljoen euro. In 2020 en 2021 gaat het om 4,1 en 4,3 miljoen. Dit budget is toereikend aangezien de huidige opvang minder kost. Groningen heeft net als de andere pilotgemeenten de opvang de afgelopen jaren zelf betaald. Het Rijk heeft ter compensatie hiervan met terugwerkende kracht een bedrag van 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de vijf gemeenten die de pilot gaan starten. De hoogte van de compensatie voor de gemeente Groningen zal naar verwachting uitkomen op een bedrag van twee miljoen euro.