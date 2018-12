Grote Markt in Groningen dagelijks live te bekijken via GIC.nl

Da’s leuk! Iedereen kan nu thuis vanachter z’n scherm kijken naar de Grote Markt. We hebben op de GIC een link gelegd naar een tweede webcam, en daardoor kun je via de voorpagina van de GIC, rechtsonder, precies zien wat er gebeurt op de Grote Markt. Al geruime tijd staat er een webcam gericht op de bouw van het Forum, maar daaronder staat nu een tweede webcam, die wisselende beelden maakt van de gehele Grote Mark. Een unieke toevoeging aan een Groningse website, want zo zie je de Kerstboom, de tijdelijke schaatshal, het Stadhuis, ABNAMRO-bank, maar vooral de bouw van het Groninger Forum, het nieuwe hotel en Merckt. Klik dus iedere dag even rechtstreeks de website van de GIC aan en je weet precies hoe het er voorstaat met de grote nieuwbouwprojecten in Grunn!