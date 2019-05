Groningen Congres Alliantie moet van Groningen dé congresstad maken

De Groningen Congres Alliantie is opgericht door het Groningen Congres Bureau, Marketing Groningen, Stichting Hoteloverleg Groningen, MartiniPlaza en Groningen Airport Eelde, met steun van de gemeente Groningen.



De bedoeling van de alliantie is om pro actief en gericht congressen en overige evenementen naar Groningen te halen. De alliantie heeft een accountmanager aangetrokken die de plannen gaat opstarten en verder uitwerken. De verwachting is dat de aanpak binnen drie tot vijf jaar zichtbaar wordt. De Groningen Congres Alliantie is een platform voor alle partijen die actief zijn op de Congresmarkt in Groningen. Zij werft voor alle congreslocaties, faciliterende bedrijven en horeca.



De stad Groningen is een van de belangrijkste congressteden van Nederland en heeft als universiteitsstad een goede positie op de internationale markt. Binnen de wetenschappelijke congresmarkt staat Groningen volgens het NBTC op een 7e positie in Nederland. De afgelopen jaren is Groningen als congresstad flink versterkt met beter toegeruste congresaccommodaties en is de hotelcapaciteit fors uitgebreid. Daarnaast bouwt Groningen voortdurend aan haar economisch profiel door middel van campagnes richting een groter publiek.