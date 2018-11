Gemeente verhuist naar tijdelijk stadhuis aan Radesingel

Het Stadhuis aan de Grote Markt wordt vanaf volgend jaar ingrijpend gerenoveerd. Zo komt er op de zolderverdieping een nieuwe raadszaal die plaats biedt aan de 45 raadsleden die afgelopen woensdag zijn gekozen.



De renovatie moet in 2021 klaar zijn. Gedurende de werkzaamheden fungeert het schoolgebouw aan de Radesingel 6 als basis voor het gemeentelijke apparaat.



Raadscommissievergaderingen zullen in het tijdelijke gemeentehuis plaatsvinden, maar voor de gemeenteraadsvergaderingen zal worden uitgeweken naar het Provinciehuis aan het Martinikerkhof.



Radesingel 6

Het tijdelijke stadhuis werd ooit gebouwd als school voor 'debielen' en was decennialang als schoolgebouw voor (zeer) moeilijk lerende kinderen in gebruik.



De gemeente nam het pand dit jaar over van de Hanzehogeschool, dat er delen van het Prins Claus Conservatorium had onderbracht.



Foto: Hardscarf / Wikimedia Commons