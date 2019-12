De eerste expositie in Forum Groningen heet AI: More than Human en gaat over kunstmatige intelligentie, oftewel artificial intelligence (AI). Aan de hand van installaties, kunstwerken en objecten krijgt de bezoeker de kans om zelf op interactieve wijze kennis te maken met het thema. Op Economie.Groningen.nl is een impressie van de tentoonstelling te zien!