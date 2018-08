FC Groningen presenteert vanmiddag zeer waarschijnlijk Tim Handwerker

Het is geen geheim dat de technische staf van FC Groningen nog de wens heeft een extra vleugelverdediger aan de selectie te willen toevoegen om op die manier alle posities binnen het elftal dubbel bezet te hebben.



De club van 20-jarige Handwerker had al aangegeven dat hij mocht worden verhuurd. Bij zijn club staat hij bekend als linkervleugelverdediger. Bij FC Groningen staat op dit moment Deyovasio Zeefuik in de basis.



Live stream

De beoogde spelerspresentatie in het Hitachi Capital Mobility Stadion is vanmiddag vanaf 14.30 uur ook live te zien via fcgroningen.tv, het online tv-kanaal van de club.