Eerste expositie in Groninger Forum over kunstmatige intelligentie

Het duurt weliswaar nog ruim een jaar voordat het Groninger Forum de deuren opent, maar de eerste tentoonstelling die er te zien zal zijn, is al bekend. Het gaat om een internationale expositie over artificial intelligence ‘AI: More than human’.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Barbican Centre uit Londen. AI: More than human is volgens het Groninger Forum ‘een actuele en fascinerende expositie’ over het ontstaan, de opkomst én de toekomst van kunstmatige intelligentie.



De expositie loopt van de opening van het Groninger Forum in december volgend jaar tot mei 2020.



Het nieuwe Groninger Forum heeft straks twee ruime expozalen, waar exposities worden geprogrammeerd op het gebied van populaire beeldcultuur, technologie en actualiteit.