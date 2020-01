Dertien Groninger evenementen krijgen subsidie van provincie

"Wij zijn trots als een evenement floreert in onze prachtige provincie", aldus cultuurgedeputeerde Mirjam Wulfse. "Evenementen leveren een bijdrage aan de promotie van onze provincie, wat ook weer belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van onze provincie”, laat ze weten.



Evenementen



Het gaat om de volgende evenementen: Zomer Jazz Fiets Tour (€ 15.000), Tocht om de Noord (€ 25.000), Terug naar het Begin (€ 25.000), Eurosonic Air (€ 30.000), Festival Hongerige Wolf (€ 15.000), Op Roakeldais (€ 12.500), Middeleeuws Ter Apel (€ 10.000), Pura Vida in Blauwestad (€ 10.000), Bie Daip in Appingedam (€ 10.000), WinterWelVaart (€ 35.000), Swingin'Groningen (€ 15.000), Clash XXL (€ 10.000) en Grasnapolsky (€ 20.000).



Bij de beoordeling is bijvoorbeeld gelet op in hoeverre het evenement bijdraagt aan de toeristische promotie van Groningen, hoe onderscheidend het is en hoeveel (landelijke) media-aandacht het krijgt. Naar verwachting trekken de evenementen gezamenlijk minimaal 200.000 bezoekers.