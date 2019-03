Commentaar - Forum voor Democratie in Groningen niet serieus te nemen

De kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft altijd gelijk. Maar het zal toch knap lastig worden om een van de winnaars in Groningen - Forum voor Democratie - serieus te nemen: deze partij wil de gaswinning in Groningen niet staken, maar juist op volle kracht hervatten. Bovendien hebben de mensen die in Groningen voor die partij zijn gekozen zich niet laten zien tijdens verkiezingsbijeenkomsten, dus wie in Groningen op hen heeft gestemd heeft mensen die ze volstrekt niet kennen blind een vrijbrief gegeven.

Maar de vraag is of het ook nodig is om in Groningen het Forum voor Democratie serieus te nemen. Want deze partij heeft weliswaar in één klap vijf zetels gekregen: het zijn er slechts vijf van de 43 in Provinciale Staten. Het zal in Groningen prima mogelijk zijn om een college van Gedeputeerde Staten te vormen zonder steun van de partij van Thiery Baudet.

Al zal het nog lastig worden om een nieuw college te formeren. De verkiezingsuitslag ziet er toch wat anders uit dan gisteravond bij de exit-polls. Toen werd er nog gedacht dat de SP de grootste zou worden, maar dat is uiteindelijk (waarschijnlijk) de partij van Nynke Homan (GroenLinks), met vijf zetels. Vermoedelijk is dat ook te danken aan de stemmers in de stad Groningen, waar GroenLinks veruit de grootste is geworden, net als bij de gemeenteraadsverkiezingen. Overigens zou het ook kunnen zijn dat de Partij van de Arbeid van Tjeerd van Dekken de grootste is geworden: ook vijf zetels, maar 0,3 procent meer stemmen.

De SP heeft ook in Groningen, net als elders in Nederland, verloren, en is van acht zetels terug gegaan naar vier zetels.

Ook voor de VVD zag het er vannacht na de exit-polls droevig uit, maar vanmorgen blijkt dat die partij, net als Christenunie, vier zetels houdt. CDA en D66 verliezen twee, resp. één zetel, en komen allebei uit op drie. Ook de PVV moet inleveren en is van drie naar twee gegaan.

Kortom: de winst van Forum voor Democratie is groot, en als democraat hoor je een winnende partij te feliciteren. Bij deze.

We zijn toch blij dat deze partij niet nóg groter is geworden in Groningen. Niet alleen vanwege het bizarre standpunt rond de gaswinning – dat er op neer komt dat Groningen méer aardbevingen kan krijgen in plaats van minder, maar vooral ook vanwege uitspraken van Thiery Baudet dat ‘we worden ondermijnd door onze universiteiten, journalisten en bestuurders’.

Want als er in Nederland nu íemand is die letterlijk ondermijnend bezig is, althans voor de provincie Groningen, dan is het de heer Baudet met zijn pleidooi voor het op volle kracht hervatten van de gaswinning.