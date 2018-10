Britse nieuwssite Independent lovend over Groningen

De Britse nieuwssite Independent is lovend over Groningen. “Een onder-de-radar juweeltje in Nederland”, zo luidt de kop van een stadsgids over Groningen. “Waar Amsterdam wordt overspoeld door toeristen, zoeken reizigers nu naar andere plekken voor een citytrip. Groningen is klaar om in de spotlight te stappen.”

Groningen wordt neergezet als grootste stad in het Noorden, die beroemd is om z’n fietscultuur. “Maar deze kleine universiteitsstad heeft ook mooie grachten, historische gebouwen en de jongste bevolking van het land”, aldus Independent.



Toeristen worden getipt om de stad op de fiets te herkennen, een kijkje te nemen in de Prinsentuin, de Martinitoren te beklimmen en door het Noorderplantsoen te wandelen. Ook geven ze tips om te overnachten. Hotel Miss Blanche, Hotel Corps de Garde en het Prinsenhof Hotel worden uitgelicht.