Bommen Berend: wat is er vandaag allemaal te doen?

Het is feest in Stad. De Groningers vieren vandaag het Groningens Ontzet, ook wel Bommen Berend genoemd. En is er ook een bomvol programma. Van drone-demonstraties tot borrels en van Paardenkeuring tot vuurwerk. Lees snel verder en kijk wat jij niet mag missen. Wil je weten wat we vandaag eigen vieren? Check dan dit artikel!

Tot 17.30 kun je nog op de drafbaan in het Stadspark terecht voor ’t Peerdespul. Voor die tijd was al de Traditionele Paardenkeuring op de Ossenmarkt. Vanochtend vroeg was er ook een kleine ceremonie bij de buste van Carl von Rabenhaupt. Maar de dag staat nog bol van de activiteiten.

Mini expositie en startpunt ontdekkingstocht 'Het Verhaal van Groningens Ontzet'

Locatie: Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brugstraat.

Op maandag 27 augustus van 14.00 uur tot 20.00 uur en op dinsdag 28 augustus van 10.00 uur tot 17.00 uur.

28 Augustus Ontzetrede

Tijdstip: 11.30 uur tot 12.30 uur door Rob van Wijk. Historicus en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies.

Locatie: Academiegebouw, Broerplein. De toegang is gratis!

Activiteiten Ossenmarkt

Na afloop van de traditionele paardenkeuring, dit jaar op de Ossenmarkt, is er een springkussenfestival van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Activiteiten Westerhaven, Kleine, Hoge en Lage der A

Vanaf het middaguur zijn er shantykoren, drone-demonstraties, science shows en nog veel meer.

Reitemakersrijge “Kinderactiviteiten"

Locatie: Reitemakersrijge van 13:00 uur tot 16:30 uur.

Ook voor de allerkleinste Groningers (en niet Groningers) is het tijdens de viering van Groningens Ontzet altijd groot feest op de Reitemakersrijge. Ook dit jaar wordt het weer gezellig voor kleine kinderen en hun ouders. Zo is er dit jaar:

Het Ontzetterras & -podium voor het goede doel (ism 6 Rotaryclubs in en om Groningen)

Locatie: Kleine der A 'achter de kookwinkel'. Geopend van 11.00 tot 21.00 uur.

Er wordt dit jaar een gezellige terras ingericht op 28 Augustus tijdens Groningens Ontzet. Er is een hapje, een drankje en live muziek van o.a.

De opbrengst van dit terras en haar sponsoren zal aan het eind van de middag worden uitgereikt aan die organisaties die zich inzetten voor kinderen in Groningen die het niet zo getroffen hebben.

Platen en boekenmarkt

Locatie: Hoge der A van 11:00 uur tot 18:00 uur.

Traditioneel gezellig, de boeken en platenmarkt. Ook dit jaar weer de mogelijkheid om er iets van je gading te scoren.

Drakenbootraces

Locatie: Hoge der A van 13.00 uur tot 17.00 uur.

De traditionele drakenbootraces vinden ook weer plaats tijdens Bommen Berend, altijd een spectaculair gebeuren. Ieder jaar weer strijden de teams voor de titel ‘snelste drakenboot racers van Groningen’. Niet alleen strijd je voor de titel, maar ook voor 250,- dat naar een goed doel gaat!

Bommen Berend Festival

Locatie: Waagplein van 13:30 uur tot 19:00 uur.

Op een podium op het Waagplein presenteren de volgende muzikale Groninger talenten zich:

Locatie: Het Weeva, Zuiderdiep. Van 16:72 uur tot 19.30 uur.

We starten om 16:72 uur (het Groningens Ontzet jaar in minuten) met de Maaltijd. In 'normale' tijd: 17:12 uur.

Rabenhaupt Taptoe

Locatie: Vismarkt van 20:30 uur tot 21:45 uur.

Al jaren een zeer succesvol vast item op “de achtentwintigste” is de Rabenhaupt Taptoe. Dit jaar wederom op de vertrouwde plek, de Vismarkt. Dit muzikaal festijn kent al jaren een vast en trouw publiek. Prachtige muziek, enthousiaste korpsen en een mooie situering met schemering en een ondergaande zon.



Deelnemende korpsen zijn:

Drumfanfare Avanti Groningen

Show-and Marchingband Victory Den Haag

Show Harmonie OBK Rhenen

Drumfanfare Oranje IJsselmuiden

Dweilorkesten

Locatie: Binnenstad van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Wat is een feest zonder muziek! Ook dit jaar is er weer een dweilorkest, " Post Its", die de hele middag door de stad lopen om het feest nog gezelliger te maken.

Groots en briljant vuurwerk

Locatie: Zuiderhaven vanaf 22:30 uur.

De viering van Groningens Ontzet sluiten we volgens goede traditie af met een groots vuurwerk in de Zuiderhaven.