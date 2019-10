Studenten Smart Energy van Hanzehogeschool Groningen ontwikkelen slimme meter voor Meerstad

Studenten van de minor Smart Energy van de Hanzehogeschool Groningen zijn erin geslaagd een slimme webapplicatie te ontwikkelen om het gebruik van elektriciteit van huishoudens zonder gasaansluiting te meten. Smart Energy is een minor van het Instituut voor Communicatie, Media & IT en onderdeel van de Digital Society Hub en EnTranCe. Dat zijn innovatiewerkplaatsen van de Hanzehogeschool waar studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen.

De studenten kregen de vraag om in tien huizen zonder gasaansluiting in de wijk Meerstad een vervangend apparaat te ontwerpen voor de zogenaamde 'data collection devices'; kleine computers die de slimme meters uitlezen en data hiervan verwerken.

Weken van onderzoek waren het gevolg. Hoe kun je de data van de slimme meters in deze huizen het beste verwerken? Welke software is hiervoor nodig en hoe kun je die software het beste installeren op de nieuwe devices?

De windmolens op de Zernike Campus werden gebruikt om de werking te testen. Uiteindelijk konden de studenten hun apparatuur installeren in de huizen in Meerstad. En met resultaat, want negen van de tien huishoudens verzamelde direct data en ruim 99% hiervan werd correct opgeslagen.

In aanvulling hierop ontwikkelden de studenten een webapplicatie voor de bewoners zodat zij hun gebruik gemakkelijk kunnen inzien. Inmiddels is alweer een volgende groep studenten aan de slag met doorontwikkeling van de webapplicatie.

Bron er meer informatie: Digital Society Hub