OpenStad050 ook steeds aantrekkelijker evenement om vacatures te tonen

Het evenement OpenStad050 is zaterdag zeer succesvol verlopen. Deze Open Bedrijvendag is niet alleen een mooie manier om aan ‘branding’ te doen en bedrijven bekendheid te geven bij een breed publiek, maar met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, in toenemende mate een manier om vacatures te tonen. Dat meldt voorzitter Rick Meijer van de organisatie van OpenStad aan de Groninger Ondernemers Courant.

Het evenement OpenStad050 - waarbij bedrijven afgelopen zaterdag hun deuren openden voor publiek, familieleden van medewerkers en mogelijke sollicitanten - is een groot succes geworden. ‘Het was een geweldige dag! Het evenement trok bij diverse van de veertig deelnemende bedrijven veel meer publiek dan vorig jaar. Het OTP dat het evenement dit jaar organiseerde, heeft uitstekend werk verricht!’, zegt Rick Meijer, voorzitter van de stichting Bedrijvendag OpenStad.

Het was dit haar de derde keer dat OpenStad050 werd georganiseerd. Het evenement is al uitgegroeid tot een traditie in Groningen en biedt veel mensen de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij bekende bedrijven als Hooghoudt of groothandel Bidfood, maar ook bij voorzieningen als het Stadhuis in Groningen, Kardinge of Stadsbeheer. Bij Bidfood Groningen was het zelfs zó druk dat je ’s middags 'over de koppen' kon lopen.

Rick Meijer was niet alleen zeer tevreden over de belangstelling voor het evenement, maar ook over de organisatie. ‘Het was dit jaar de eerste keer dat we de organisatie hadden uitbesteed aan OTP. Zij hebben dat hartstikke goed opgepikt, ik denk dat ze het uiterste van zichzelf hebben gevraagd. We hebben nog niet besloten hoe we Open Stad volgend jaar gaan organiseren, maar wat mij betreft zullen we er alles aan doen om dit goed onder te brengen bij OTP’, aldus Rick Meijer.

