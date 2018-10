Hoe houden we al het ondernemende talent in Groningen? Verkiezingsdebat in Groninger Forum

Hoe houden we al dat ondernemende talent hier in Groningen? Dat is een van de vragen die aan de orde komen tijdens een groot verkiezingsdebat donderdagavond in het Groninger Forum. Het is het ‘enige echte Startup- en Ondernemers verkiezingsdebat ’, georganiseerd door Founded in Groningen.

Komende donderdagavond organiseert ‘Founded in Groningen’ in het Groninger Forum van ’s avonds half acht tot tien uur het ‘enige echte Startup- en Ondernemers verkiezingsdebat’

Waar kun je als ondernemer nu eigenlijk het beste op stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Op donderdagavond organiseert Founded in Groningen het eerste verkiezingsdebat speciaal voor ondernemers in het Groninger Forum. Negen partijen gaan met elkaar en het het publiek in debat over hoe zij ondernemerschap zien en wat ze lokaal voor ondernemers voor ogen hebben.

Ondernemers op de politieke agenda

Het gaat eigenlijk best goed met de Groningse bedrijvigheid. Jaar op jaar staan er een hoop Groningse bedrijven in de Deloitte Fast50, de werkgelegenheid groeit en we zijn na Amsterdam de stad met relatief de meeste startups in Nederland. Maar hoe houden we al dat ondernemende talent hier? En hoe kunnen we er voor zorgen dat beginnende ondernemers bijvoorbeeld een betaalbare werkplek kunnen vinden en uiteindelijk ook tot een nationaal succes kunnen uitgroeien?

“We merken dat deze vragen bij veel ondernemers spelen”, aldus Jessica Mills, van Founded in Groningen. “Daarom is het belangrijk dat we dit soort onderwerpen ook op de lokale politieke agenda’s krijgen, want we willen natuurlijk allemaal dat deze groei doorzet en er nog veel meer innovatieve bedrijven bijkomen.”

Tien partijen, vier stellingen

Startup getrouw begint iedere partij met een pitch waarin zij in 90 seconden vertellen wat zij voor de ondernemers in Groningen hebben betekend én wat ze willen gaan bereiken. De partijen GroenLinks, CDA, VVD, D66, CU, PvdA, Student & Stad, Partij voor de Dieren en 100% Groningen gaan daarna met elkaar in debat over vier verschillende vraagstukken, onder leiding van moderator Evelien Bouma. Daarnaast kunnen de partijen ook kritische vragen verwachten van Groningse ondernemers, initiatieven, broedplaatsen en natuurlijk van het publiek over wat ze de afgelopen vier jaar gedaan hebben en wat ze de komende jaren voor ogen hebben.

“Het debat is dus best breed en interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in ondernemerschap. Jong, oud, van ZZP’er tot startup en MKB”, aldus Mills.

“We gaan het bijvoorbeeld hebben over hoe maatschappelijk ondernemen ondersteund kan worden, maar ook hoe de Gemeente ondernemers kan helpen te groeien en hoe talent hier te houden”, legt Mills uit. “En nu The Big Building er niet meer is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat startups en beginnende ondernemers een betaalbare werkplek kunnen vinden?”

Op donderdag 18 oktober gaan de 10 partijen in debat over deze en meer ondernemers kwesties, om 19:30 in het Groninger Forum.

Haal je gratis kaartje hier: http://bit.ly/startupdebatgro18