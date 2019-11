Gezond gedrag kinderen beloond met Groningse FitGaaf-kalender

Tienduizend kinderen in Nederland hebben al kennis gemaakt met een unieke, door het Groningse bedrijf ‘Fitgaaf!’ ontwikkelde kalender om eet-, beweeg en leefgewoonten positief te beïnvloeden. Doel van deze ‘FitGaaf!-kalender’ is om kinderen te belonen wanneer ze gezond eten, drinken en voldoende bewegen en slapen. Ze mogen dan een sticker plakken, zo valt te lezen in een interview op www.economie.groningen.nl.