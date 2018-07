Blij met overstap van Londen naar Groningen - LinkBundle

De verhuizing van LinkBundle - dat een unieke digitale tool heeft ontwikkeld waarmee bedrijven hun eigen resultaten kunnen vergelijken met die van concurrenten - kreeg vorig jaar veel publiciteit. Hoe bevalt het in Groningen?

‘Uitstekend! Het bevalt ons goed in Groningen, we hebben dan ook beslist geen spijt van onze keuze. Integendeel: Groningen is een prachtige stad. Maar wat voor ons belangrijker is, is dat er veel digitaal georiënteerde bedrijven zijn, en dat er veel mensen studeren aan Rijksuniversiteit of Hanzehogeschool op wie we later misschien een beroep kunnen doen. Het is hier natuurlijk wel kleinschaliger dan in Londen, maar dat heeft ook z’n voordelen, omdat we nu ook voor een ander type klant werken. Dus So far, so good!’, zegt woordvoerder Gijs Seubers.

Het product dat LinkBundle maakt is een slimme tool die marketingmanagers en ondernemers inzicht geeft in de data van de verschillende marketingdivisies binnen hun bedrijf. Deze managers krijgen inzicht in de daadwerkelijke prestaties van hun verschillende activiteiten. Maar niet alleen grote banken of andere grote bedrijven kunnen er gebruik van maken: ook andere, kleinere bedrijven.

‘Met de tool van LinkBundle krijgen bedrijven inzicht in de prestaties van het eigen bedrijf ten opzichte van de concurrentie. Die kennis kan vervolgens worden gebruikt om de prestaties te verbeteren. Data gebruiken om inzicht te krijgen, en vervolgens de prestaties verbeteren: daar komt het op neer’, aldus Seubers.

Wat het verbeteren van de prestaties betreft, daarin kan LinkBundle ook nog een rol spelen, met advies op maat. ‘We richten ons daarbij op het zelflerende vermogen van onze opdrachtgevers. We willen hen niet alleen adviseren maar juist ook zelfredzaamheid bevorderen.’

Qua bedrijfscultuur is er een groot verschil tussen bedrijven in Londen en Groningen. In Londen had Linkbundle ook veel grote bankinstellingen als klant. Die klanten heeft het bedrijf behouden, maar er zijn ook kleinere Groningse klanten bij gekomen. ‘Voor onze portfolio is dat alleen maar prettig, want we hebben het liefst gedifferentieerde opdrachtgevers. Dat is voor onze eigen toekomst ook verstandig, omdat we niet afhankelijk willen zijn van enkele grote spelers.’

LinkBundle heeft de overplaatsing achter de rug, en kan zich in rustiger vaarwater nu concentreren op haar doel: verdere groei vanuit Groningen. ‘Ik verwacht dat we de komende tijd zowel nationaal als internationaal zullen groeien. Daarvoor zijn we zelf ook actief om te kijken welke leads interessant zijn. En aangezien we van oorsprong een software bedrijf zijn, zijn we zelf ook voortdurend aan het sleutelen om onze tool te verbeteren. We voelen in de markt dat er behoefte is aan onze vergelijkingstool en dienstverlening, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we verder zullen groeien. Binnenkort hopen we weer een vacature te kunnen melden’, aldus Gijs Seubers.