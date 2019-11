Ter ere van het 100-jarige bestaan van Avebe is door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het Koninklijk predicaat toegekend. Het predicaat is donderdag tijdens een feestelijk symposium door René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen, overhandigd aan bestuursvoorzitter Bert Jansen. Lees verder op de Groninger Ondernemers Courant.