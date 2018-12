Meubelmakers uit Haren ontwikkelen ‘Soflex’: luxe maar duurzame design loungeset

Een luxe lounge-set om eindeloos mee te variëren. Gemaakt van duurzame en hoogwaardige materialen: het Soflex-concept biedt het allemaal. Na twee jaar testen in creatieve broedplaats ‘De Biotoop’ is Soflex klaar voor de markt. ‘In de tuin, op het terras, maar ook in kantoor of op het festivalterrein: Soflex voelt zich overal thuis’, vertelt bedenker en meubelmaker Melvin Rood van Doorrood Design.