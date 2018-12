VRIJDAG presenteert Wintervoorstelling: De Lichteloze - over de donkere dagen voor Kerst

Op 14, 15 en 16 december staat de concertzaal van VRIJDAG op zijn kop. Negentien acteurs en muzikanten van VRIJDAG spelen daar de voorstelling De Lichteloze, een humoristische, multidisciplinaire voorstelling over een man en zijn relatie tot de aarde in de donkere dagen voor Kerst.

De spelers hebben in twaalf weken toegewerkt naar deze voorstelling. Het is een diverse spelersgroep. De groep bestaat uit acteurs en muzikanten van alle leeftijden en niveaus. Samen bedachten ze het verhaal en zullen ook de live-muziek verzorgen tijdens de voorstelling. Kunstenaar-docent Gert Sennema van VRIJDAG maakt het decor van de voorstelling.

Do not go gentle into that good night

De regie van De Lichteloze is in handen van Jorrit Boonstra. Boonstra: “Het gedicht Do not go gentle into that good night van Dylan Thomas vormt het uitgangspunt van de voorstelling. De spelers hebben, aan de hand van dit gedicht, een verhaal ontwikkeld. Door middel van opdrachten schreven ze teksten en maakten ze soundscapes en beelden. Deze elementen vormen de basis van het script. We bouwen door tot aan de laatste repetitie en zelfs daarna zullen er vast nog kleine dingen veranderen. Een ding is zeker. Het wordt een enthousiaste, absurdistische en humoristische voorstelling met een duidelijke boodschap!”

Over de Lichteloze

Een man wordt wakker naast een vrouw die hij zich niet kan herinneren. Zij behandelt hem echter alsof ze een relatie hebben. De vrouw is niet de enige die hij tegenkomt en hem op de proef stelt. Schaduwwezens, schimmen van mensen spoken door zijn hoofd. Sprookjesfiguren willen een petitie tegen plastic en ondertussen is er een meisje dat hem maar lastig blijft vallen met steeds dezelfde vraag: aan of uit?

De Lichteloze speelt op 14, 15 en 16 december om 20.00 uur in de concertzaal van VRIJDAG aan de Sint Jansstraat 7 in Groningen. Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn te bestellen via bijvrijdag.nl/wintervoorstelling.

Foto: Ewoud Rooks