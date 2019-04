Voorjaarsmarkt in Bourtange - gezelligheid op historische Marktplein (zaterdag 13 en zondag 14 april)

Zaterdag 13 en zondag 14 april is er een mooie aanleiding om een kijkje te nemen in het unieke vestingdorp Bourtange. Daar is dan een voorjaarsmarkt op- en rond het historische marktplein. Bourtange is daarmee een zeer interessant doel voor een dagje uit voor het hele gezin. Want er is niet alleen vertier: je waant je ook terug in vroegere eeuwen. Bourtange is uitgegroeid tot een van de grootste toeristische trekpleisters van Groningen, ook omdat er in Nederland weinig dorpen zijn waar de historie zo levendig wordt verbeeld.