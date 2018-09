Japanse foto’s van Rein Scholte in Fotogalerie Lichtzone

Na de succesvolle tentoonstelling “De Markt” van Rein Scholte, als gast in Noorderlicht - Huis van de Fotografie in juni/juli 2018 over de Vismarkt in Groningen, presenteert Rein Scholte in november zijn andere werk in Fotogalerie Lichtzone – Fotogalerie voor Fotografen, in de Oude Kijk in 't Jatstraat.