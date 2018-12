Van Hulley breidt uit: naast boxershorts nu ook relatiegeschenken

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), grootste werkgever in het Noorden, was als launching customer de gastheer van de feestelijke start.

Wethouder Roeland van der Schaaf van de Gemeente Groningen, verantwoordelijk voor onder andere arbeidsmarkt, ontving een keycord met daaraan een groene kaart voorzien van de tekst #vooriedereenbeter, de hashtag van de samenwerking van UMCG en Van Hulley.

‘Als het gaat om sociaal ondernemen, waar we als Groningen echt de ambitie hebben om daarin landelijk voorop te willen lopen, is Van Hulley een prachtig voorbeeld. Groningen is trots op Van Hulley!’ – Roeland van der Schaaf

Originele items

Van Hulley, producent van boxershorts van je eigen overhemd sinds 2012, was op zoek naar mogelijkheden om op te schalen. ‘Wat we doen met je shirt op individueel niveau, kan natuurlijk ook met bedrijfskleding op bedrijfsniveau’, aldus founder Jolijn Creutzberg. In plaats van boxershorts (‘dat is iets te persoonlijk voor je medewerkers of je zakelijke relaties’) worden andere items gemaakt. Te denken valt aan een slabbertje en babymutsje voor een zwangere collega, of placemats en tassen voor bijvoorbeeld in het kerstpakket. ‘We proberen zo veel mogelijk van het originele textiel terug te laten komen, en zo krijg je een unieke set relatiegeschenken, die per bedrijf verschillend is.