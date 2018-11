Vrijdag ‘Dag van de Ondernemer’ – Metaalunie organiseert bedrijfsbezoeken

Vrijdag 16 november a.s. vindt voor de derde keer de 'Dag van de Ondernemer' plaats. Koninklijke Metaalunie organiseert deze dag dan bezoeken aan aansprekende MKB-metaalbedrijven in de provincie Groningen. In Groningen wordt door gedeputeerde EZ Patrick Brouns samen met Tweede Kamerlid Anne Kuik dan een bezoek gebracht aan GroeNoord BV, Cuxhavenweg 8 in Groningen.

De ‘Dag van de Ondernemer’ van a.s. vrijdag is door MKB-Nederland in het leven geroepen en door Koninklijke Metaalunie omarmd. Tijdens deze dag wordt jaarlijks elke derde vrijdag van november het ondernemerschap gevierd. Met tal van activiteiten door het land worden ondernemers, waaronder die uit het MKB-metaal, en hun bedrijven extra waardering gegeven.

Metaalunie organiseert op 16 november in de drie noordelijke provincies een aantal interessante bedrijfsbezoeken die de provinciale EZ-gedeputeerden samen met Tweede Kamerleden en wethouders EZ, kennis laten maken met aansprekende MKB-metaalbedrijven in de provincie.

In Groningen wordt door gedeputeerde EZ Patrick Brouns samen met Tweede Kamer-lid Anne Kuik een bezoek gebracht aan GroeNoord BV, Cuxhavenweg 8 in Groningen. GroeNoord is een breed landbouwmechanisatiebedrijf in het hogere segment van machines en is dealer van diverse premium brands zoals John Deere.

De missie van GroeNoord is opgebouwd rond de gedachte van groei en kwaliteit van de diensten en producten die worden geleverd met een bijpassende dienstverlening en toegevoegde waarde. De missie weerspiegelt dit. ‘Gezonde groei realiseren door premium klanttevredenheid, service en kwaliteit’. Tijdens het bezoek zal aandacht zijn voor het belang van de gehele maakindustrie voor Groningen.