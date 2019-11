Veel aandacht voor Groningse startups tijdens Promotiedagen

Tijdens de komende Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland is er opnieuw veel aandacht voor startups. Founded in Groningen zet een aantal jonge startende bedrijven in de spotlights. Onder andere Oma’s Soep en Greatwaves zijn te vinden op de Promotiedagen Campus, een van de themapleinen van de beurs. Zes andere startups worden ergens op de zakenbeurs op een kartonnen verplaatsbare bank geïnterviewd. “Voor een startup is een stand op de Promotiedagen vaak wat te hoog gegrepen. We hopen ze als Founded in Groningen op deze manier toch een podium te bieden”, legt Max Papo namens Founded in Groningen uit op de website www.economie.groningen.nl.