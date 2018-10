'Sint Martinus dit jaar op 12 november'

‘Elf november is de dag, dat mijn lichtje branden mag.’ Dit liedje kennen vele tienduizenden Groningers uit hun hoofd. Probleem dit jaar is echter het feit dat 11 november op een zondag valt. De vraag werd dan ook actueel: wanneer vieren we dit jaar Sint Maarten: op zaterdag 10 of maandag 12 november? De Groninger City Club heeft nu een advies uitgebracht aan alle winkeliers in Groningen.