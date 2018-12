PostNL-pand in de steigers en klaar voor de sloop

Het PostNL-gebouw aan de Achterweg 1 krijgt de aankomende weken een nieuwe jas. Sloopaannemer Dusseldorp bouwt daar de komende tijd een steiger en dekt deze steiger af met een wit doek. Dit is nodig om de stof en het gruis dat vrijkomt bij de sloop zoveel mogelijk tegen te houden. De sloop van de toren start waarschijnlijk in week 4 van 2019. Tijdens de kerst zijn er geen werkzaamheden.



Als de toren is ingepakt, kan de aannemer beginnen met de sloop van de toren volgens de Japanse methode. Daarvoor komt er een groot gat in het dak van de PostNL-toren. De torenkraan takelt dan twee kleinere kraantjes naar de bovenste verdieping van de toren. Deze kleine kraantjes slopen van binnenuit de toren stukje voor stukje.



Al het puin wordt via de liftschacht afgevoerd. Wanneer een verdieping is afgebroken, takelt de torenkraan de kleinere kraantjes een verdieping lager en daar begint het weer opnieuw. Net zo lang totdat de toren ver genoeg is gesloopt om het vanaf de grond over te kunnen nemen.



Naar verwachting start de sloop van de toren in week 2 van volgend jaar met het verwijderen van de betonplaten aan de buitenkant van de toren.



Geen sloop tijdens de kerst



Tijdens de kerstvakantie van zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 liggen de sloopwerkzaamheden stil. Maandag 7 januari 2019 gaat Dusseldorp weer verder.