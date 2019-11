Nieuw merk en nieuwe huisstijl Groningen gepresenteerd

Op festival Let’s Gro is donderdagochtend de nieuwe huisstijl van het merk Groningen gepresenteerd. Volgens Marketing Groningen gaat het om een huisstijl met echte Groningse elementen. Zo is er nu het eigen lettertype Gronika, een nieuw logo en ook een eigen kleurenpalet op basis van de historie, het landschap en iconische gebouwen. “Het resultaat is een krachtige, echt Groningse huisstijl die Groningen laat stralen, voor iedereen die iets wil vertellen over Groningen”, aldus de promotie-organisatie op de website van Economie.Groningen.nl.