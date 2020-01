Nederland Digitaal: mega-conferentie over digitalisering in Groningen

Groningen staat van 16 tot en met 19 maart in het teken van de conferentie ‘Nederland Digitaal’. Het gaat om de tweede editie van de mega-conferentie, die als doel heeft om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke en economische uitdagingen, waarmee we in deze snel digitaliserende samenleving en economie mee te maken krijgen. Het thema van deze tweede editie is 'Digitalisering in actie’. Er worden duizenden bezoekers verwacht: kabinetsleden, ondernemers, onderzoekers, ambtenaren en mensen van maatschappelijke organisaties. Meer lezen? Kijk dan op economie.groningen.nl.