Groningse zonneauto redt zich prima in internationale race in Australië

Groningen is ook een stad meer zeer hoogwaardige technische kennis, en kan zich meten op sommige gebieden ook meten met steden als Eindhoven of Delft. Dat blijkt ook uit de prestatie van een Groningse zonne-auto tijdens een race door Australie. De Groningse zonneauto is twee plekken gestegen in het algemeen klassement en staat nu vijfde. De race duurt nu nog één dag,

Top Dutch staat na de vierde racedag op de vijfde plaats. Na een stormachtige dag waarop vier teams uitvielen, bleef Top Dutch overeind en schoof twee plaatsen op in het klassement. Het team gaat veilig de nacht in met nog 471,22 kilometer voor de boeg naar de finish in Adelaide.

Game changer

Software engineer en coureur Ruben Otter gaf gisteren in de dagelijks update al aan dat de harde wind het rijden zwaar maakt.

Friso Resink, student Technische Natuurkunde aan de RUG en strateeg van Top Dutch, via de satelliettelefoon: 'Vandaag hebben we voor het eerst schuin gereden (crabbing). We hadden een hevige zijwind, waar we door crabbing daadwerkelijk voordeel van hadden. Vanmorgen hebben we een beetje ingehouden vanwege bewolking. We hebben een gemiddelde snelheid van 70 kilometer per uur gehaald.'

Veilig

Top Dutch is veilig aangekomen op de kampeerplek voor de nacht. Helaas hebben niet alle auto's de storm getrotseerd. In de loop van de racedag zijn vier auto's van de weg geblazen. Koploper Twente sloeg over de kop en kan de race niet afmaken, van het team Sonnewagen uit Aachen is nog onbekend of ze verder rijden.

Het Japanse solar team, van Kogakuin University, dat vlak achter de Green Lightning reed, heeft ook moeten opgeven, evenals het Western Sidney team. Gelukkig zijn er geen gewonden, maar de sfeer binnen het Top Dutch team is door de crashes wel wat bedrukt. Er is gelukkig alleen materiële schade aan de auto's, maar de teamleden zijn geschrokken. 'We leven ontzettend mee met de getroffen teams. Iedereen baalt er gigantisch van, want dat gun je natuurlijk niemand. Dit is niet hoe je het wil.'

Vattenfall op kop

Op 865 kilometer van de finish ging het mis met de RED E van Twente. Coureur Evert van der Hoek werd verrast door een harde zijwind die de auto van de weg blies. De RED E spinde 180 graden, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in het rode zand. Dat is extra tragisch omdat het TU-Twente-team al twintig jaar probeert de snelste zonneauto ter wereld te bouwen. Ze wonnen nog nooit, maar dit jaar leek daar verandering in te komen nadat Twente op de eerste racedag direct de leiding greep.

Na de crash van de Twentse RED E is de leiding overgenomen door concurrent Vattenfall van de TU Delft. De Nuna, de oorspronkelijke zonneauto van oud-astronaut en hoogleraar Wubbo Ockels, begon de dag met een paar minuten achterstand op Twente, maar wist op de weg te blijven. Agoria van de Belgische KU Leuven staat op de tweede plaats. Het Japanse team Tokai staat op plek drie. De wedstrijd finisht morgen in Adelaide.

Weer

De weersvoorspelling voor morgen: de wind zakt af naar normale zijwind. Vannacht daalt het kwik tot 6 graden en morgen wordt een zonnige dag voorspeld. De verwachting is dat Top Dutch morgen in Adelaide zal finishen.