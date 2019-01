Groningse uitzendgroep Prima Personeel overgenomen

De landelijk werkende, maar in Groningen opgerichte uitzendgroep Prima Personeel (met acht vestigingen in Groningen, Emmen, Leeuwarden, Hengelo, Heerhugowaard, Velsen-Noord, Schiedam en Bergen op Zoom) gaat op in Actief Group, bekend van de uitzendbureaus Actief Werkt!. Bastiaan Last, oprichter en eigenaar van Prima Personeel, is enthousiast over de samenwerking met Actief Werkt!, zo meldt de Groninger Ondernemers Courant.