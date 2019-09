Groningse ondernemers kijken hun ogen uit in Eindhoven

Groningse ondernemers hebben gisteren hun licht opgestoken in Eindhoven. Ze maakten deel uit van een delegatie van de Groningen City Club die op oriëntatiereis was in Eindhoven, waar het in economisch opzicht momenteel zeer goed gaat. Ook al heeft een groot deel van de ondernemers in de binnenstad het - net als in Groningen – zwaar, door de concurrentie van internet. Een verslag van de reis naar Eindhoven, waaraan aan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de gemeente Groningen en het onderwijs, is te vinden op de Groninger Ondernemers Courant.