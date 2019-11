Groninger Retail Academy: gratis leerzame lezingen voor Groningse retailers

Eén van de sprekers tijdens deze laatste bijeenkomst is René Blokzijl, marketingstrateeg bij marketingbureau Dizain. Een organisatie die merken helpt bij het bepalen wie ze echt zijn en waarom ze er zijn. In hun dagelijkse werk gaan zij op zoek naar de ziel van het merk; de Oerkracht. Zij geloven dat juist dit DNA het merk bijzonder maakt. Deze oerkracht wordt vervolgens omgezet in de juiste merkbeleving. Online en offline. René geeft een inkijk in hoe zij merken aantrekkingskracht geven en van klanten echte fans maken.

De tweede spreker, Joost van der Velde, is werkzaam bij KTC Digital Innovation én blogger bij Frankwatching. Door digitale innovaties ontstaan nieuwe customer experiences met nieuwe formats en kanalen. Nog meer middelen om te groeien, zou je zeggen. Tóch lukt dit maar een handjevol bedrijven.

De rest blijft achter met grote vraagtekens. Het probleem zit niet in de keuze van formats en kanalen. Het probleem is dat we wel nieuwe technieken inzetten, maar die nog altijd baseren op oude regels. Nieuwe tijden vragen om nieuwe regels. Verplaats de aandacht van het merk naar de klant: Spoil your customer!

