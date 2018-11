Groningen Airport Eelde: belangstelling voor 'hubs' München en Kopenhagen valt tegen

De provincie Groningen wil mogelijk afzien van een miljoenen-investering in Groningen Airport Eelde wanneer lijnverbindingen met belangrijke overstapplaatsen Kopenhagen en München vervallen. Dagelijkse verbindingen naar de twee overstapplaatsen (“hubs”) worden momenteel onderhouden door vliegbedrijf Nordica, maar deze maatschappij uit Estland is teleurgesteld in de belangstelling voor vluchten vanaf Eelde.

In het Dagblad van het Noorden van zaterdag meldt de Groningse gedeputeerde voor economische zaken Patrick Brouns (CDA) wordt ‘de bodem weggeslagen’ onder de exploitatie van Eelde wanneer Nordica de verbindingen met de hubs beëindigt. In dat geval heeft het volgens hem geen zin meer om een grote nieuwe terminal op Eelde te bouwen, zoals de bedoeling was.

Vanaf Eelde en door Groningse ondernemers is jarenlang geijverd voor de komst van ‘hubs’. Dat betekent dat passagiers in Eelde in het vliegtuig stappen, naar Kopenhagen of München vliegen en vandaaruit naar bestemmingen in hele wereld kunnen vliegen. In het artikel in het Dagblad van het Noorden laat commercieel manager Bowy Odink weten dat het met name de zakelijke passagiers zijn die het laten afweten. ‘We verkopen te weinig premium-tickets’, zo zegt hij.

(Foto: de eerste vlucht op München in maart 2018)