Gratis cadeaus inpakken in de Zwanestraat - Inpakhuis Groningen geopend

Wie een Sinterklaas- of Kerstcadeau koopt in de binnenstad van Groningen, kan deze voortaan, tot en met 24 december, mooi laten inpakken in het Inpakhuis aan de Zwanestraat 35 in Groningen. Daar staan handige medewerkers klaar om van gekocht cadeaus een verrassende pakket te maken. Dinsdagmiddag werd het Inpakhuis - een initiatief van de Groningen City Club, Marketing Groningen en Gemeente Groningen - officieel geopend door wethouder Paul de Rook.

Het Inpakhuis valt voor wie door de Zwanestraat loopt eigenlijk niet te missen. Op het pand van de studentenvereniging Mesacosa op nummer 35 hangt een enorm pakje. Wie vervolgens het pand in loopt wordt er hartelijk ontvangen en kan zijn cadeaus laten inpakken. ‘Het Inpakhuis is bedoeld om de winkeliers een beetje te ontlasten. Want die hoeven dan niet uitvoerig in te pakken, en kunnen meteen andere klanten van dienst zijn. De koper wandelt naar het Inpakhuis, en daar zorgen ze dat het een pakje wordt waar je mee voor de dag kunt komen’, vertelt Afke Manshanden. Zij is ontwerper en zorgde er voor dat het pand werd voorzien van het reusachtige pakket, als blikvanger. Afke is ontwerpster, onder meer voor het theater, en dat is aan het fraaie pakket op de gevel wal af te zien.

Afke Manshanden bekijkt het resultaat

Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, is blij met het Inpakhuis, dat dit jaar voor de tweede keer is gerealiseerd. Vorig jaar was het alleen bestemd voor kopers in de Zwanestraat, maar nu kunnen mensen er terecht die in de héle binnenstad inkopen hebben gedaan.