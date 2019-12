Dijkdoorbraak Hoornsemeer

De wijk Hoornsemeer krijgt komende dinsdag te maken met een dijkdoorbraak.

Een geplande, dat wel. In overleg met de gemeente krijgt de wijk Hoornsemeer komende dinsdag te maken met een dijkdoorbraak. 's Middags om twee uur wordt een stukje dijk doorgestoken, waardoor het meer aanzienlijk groter wordt, en meer recreatiemogelijkheden ontstaan en het Best Westernhotel een terras aan het water krijgt.

Wat tot een aantal weken geleden nog een fiets- en wandelpad aan de Hoornsedijk was, wordt daarmee dinsdag teruggegeven aan het water.

Hoornsemeer Met het doorbreken van de dijk neemt het wateroppervlak van het Hoornsemeer met twee hectare toe. Het maakt deel uit van een kwalitatieve verbetering van de Noordoosthoek van het meer. De omwonenden werden via inspraakavonden en klankbordgroepen betrokken bij de plannen. Projectleider Jan Legters zegt op de website van de gemeente Groningen: “Het Best Western hotel is de initiatiefnemer, maar de gemeente, provincie, het Meerschap Paterswolde en de meerderheid van de wijkbewoners stonden er allemaal achter.”